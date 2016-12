Johnny Depp-Amber Heard, l'attrice fu arrestata per violenza

Il divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard si arricchisce di un nuovo capitolo. A quanto riporta Tmz l'ex signora Depp, che ha accusato l'attore di violenza domestica, ha lei stessa alle spalle un'accusa per abusi. L'episodio risale al 14 settembre 2009 quando la Heard colpì l'allora compagna Tasya van Ree all'aeroporto di Seattle. L'attrice fu arrestata e comparve in tribunale per rispondere dell'accusa.