John Legend e Chrissy Teigen genitori, è nata Luna Simone

Al settimo cielo anche il papà John Legend, che su Twitter ha cinguettato: "Il nostro nuovo amore è qui! E' nata giovedì 14. Non potremmo essere più felici!". I genitori hanno deciso di annunciare il lieto evento solo nelle ultime ore, forse per tenere lontani i media almeno per qualche giorno.



Un po di privacy dopo i mesi di gravidanza, che la Teigen aveva documentato via social, e la polemica per la decisione di ricorrere alla fecondazione in vitro e scegliere il sesso del nascituro. Ora che è arrivata Luna Simone, però, tutto questo non conta più e i genitori sono pronti per riempirla di coccole e amore.