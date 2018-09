Jennifer Aniston e Brad Pitt, il ritorno di fiamma era una fake news

Nessun ritorno da favola. La storia d'amore tra Jennifer Aniston e l'ex marito Brad Pitt è definitivamente archiviata. Anche se gli inguaribili romantici ci hanno sperato fino all'ultimo, i due non sono mai stati sul lago di Como, ospiti dell'amico George Cloneey . Era solo una fake news , come fa sapere il Comune di Laglio in un comunicato, e la folla di fotografi appostati davanti alla villa per rubare uno scatto alla coppia è rimasta a bocca asciutta.

Tutto il mondo ha fatto il tifo per loro, entrambi single dopo le rispettive separazioni (lui da Angelina Jolie, lei da Justin Theroux). Ma stavolta non c'è il lieto fine. A lanciare la bomba era stato un sito australiano, New Idea, forse pilotato a sua volta. Un trambusto tale da spingere il Comune di Laglio a intervenire con un comunicato per informare i media che "né Brad Pitt, né Jennifer Aniston si sono trovati o si trovano nella villa del Signor George Clooney a Laglio. Rendiamo noto che la notizia, falsa, è stata probabilmente divulgata da una società ormai già nota per diffondere notizie false a soli fini pubblicitari. Ci rammarichiamo per questo trambusto causato a livello mondiale e chiediamo ai paparazzi appostati da giorni fuori dalla Villa di Clooney di lasciare libero il passaggio carraio e pedonale, perché si stanno verificando numerosi disagi alla viabilità".

Era il 2005: una delle coppie più amate di Hollywood scoppiava, provocando un ciclone mediatico delle dimensioni di uno tsunami. Jennifer e Brad si separavano dopo 5 anni di matrimonio e due di fidanzamento. Il motivo? Ufficiosamente aveva un nome (e che nome): Angelina Jolie. Brad aveva perso la testa per lei nel 2004 sul set di "Mr. & Mrs. Smith". Dieci anni dopo, nel 2014, il matrimonio e nel frattempo sei figli tra naturali e adottati. Nell'agosto del 2015 Jennifer e il collega Justin Theroux convolavano a nozze. Nel settembre 2016, la notizia-bomba: Pitt e la Jolie si separano causa "differenze inconciliabili". Poi e' la volta della separazione della Aniston dal marito. E i fan che non si sono mai rassegnati cominciano a sospirare... ma nel mondo reale la vita non è sempre un film. Rimangono i sogni.