Jem e le Holograms, il debutto è un flop

Jem e le Holograms è un film da dimenticare per Jon M. Chu ("Step Up 2", "G.I. Joe"). L'esordio al botteghino è stato infatti il peggiore di sempre (1,3 milioni circa di incasso a fronte di 5 spesi) e il regista è stato minacciato di morte dai fan dell'anime. A completare il weekend disastroso anche l'incontro con la stampa al Film Independent Forum: "E' un po' imbarazzante, questa non è certo la mia migliore giornata".

Durante il suo intervento, il regista ha affrontato con coraggio il fallimentp: "E' un po' imbarazzante perché pensavo di venire qui a parlare di quanto fosse bello essere nell'industria cinematografica. Ed è davvero stupendo, ma non so se avete dato un'occhiata ai numeri del box-office stamattina in particolare, non sono grandiosi".



Un brutto colpo che ha investito non solo la sua sfera professionale, ma anche quella privata, visto che "i fan mi hanno mandato mail cariche di odio, con minacce di morte e insulti razzisti".