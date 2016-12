JazzMi, via alla prima edizione: Milano diventa capitale del jazz

Ideato e prodotto da Teatro dell'Arte e Ponderosa Music & Art, in collaborazione con Blue Note Milano, Jazzmi è realizzato grazie al Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, sotto la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini, e costituisce una delle tappe fondamentali del network Jazz&Milano, promosso dal Comune di Milano. I punti nevralgici della rassegna sono il Teatro dell’Arte e il Blue Note, ma JazzMi arriva in tutta la città, con concerti in altre sedi come Santeria Social Club, Base Milano, Salumeria della Musica e Magnolia.



Si partirà il 4 novembre dal Teatro dell’Arte con Ron Carter, che aprirà la rassegna accompagnato dal suo The Golden Stiker Trio. Al Blue Note invece l'incontro tra David Sanborn & The Christian McBride Trio. A Santeria Social Club invece sarà protagonista il sound turco-newyorkese di Ilhan Ersahin e gli Istanbul Session.



Il Teatro dell’Arte ospiterà una fitta programmazione di concerti, tra gli altri: Claudio Fasoli Quartet, The Aziza Quartet, Christian Scott, Gianni Cazzola Quintet, Sons of Kemet, John Scofield, JUNUN (il progetto musicale di Jonny Greenwood dei Radiohead), il dj set di Gilles Peterson, Robert Glasper Experiment, GoGo Penguin, Jacob Collier + Bill Lawrence, Enrico Rava insieme a Matthew Herbert e Giovanni Guidi, Enrico Intra.

La programmazione del Blue Note, curata da Nick The Nightfly, prevede i live di Tino Tracanna & Acrobats Quintet, John Pizzarelli, Freddy Cole, Randy Brecker & Balaio, Paolo Belli & Big Band, Jeremy Pelt, Ameen Saleem.

Il Teatro dal Verme vedrà esibirsi Richard Galliano con il suo nuovo progetto New Jazz Musette e la voce della musica jazz Dee Dee Bridgewater.

La Sala Verdi del Conservatorio aprirà le sue porte per il concerto di Paolo Fresu & Uri Cane, al Magnolia suonerà la rinnovata formazione dei Vapors of Morphine.

Ancora tanti luoghi in programma per i concerti. Il Teatro Nazionale ospiterà il 15 Novembre il concerto di Gregory Porter, La Salumeria della Musica il live dell'astro nascente del soul americano Kandance Springs, BASE Milano la festa electro-swing insieme ai Swingrowers, il Dude Club sarà protagonsita per l'aftershow del concerto di Robert Glasper, il Teatro Manzoni per il cocnerto di Avi Lebovich & The Orchestra.