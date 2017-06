Jay Kay dei Jamiroquai in un letto d'ospedale:"Spero di rimettermi presto"

Immobilizzato in un letto d'ospedale, gli occhi socchiusi, le flebo attaccate al braccio. Jay Kay, cantante e leader dei Jamiroquai, 47 anni, appare particolarmente provato e sofferente nel video condiviso su Instagram, con il quale informa i fan di essere stato operato alla spina dorsale per un'ernia discale. "Attempting to rebuild like Automaton, the show must go on... #JamiroquaiLive2017”, scrive: "Tenterò di rimettermi in piedi come un Automaton, lo show deve continuare...".