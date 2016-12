Il Volo: "L'amore si muove", nuovo album a settembre

Hanno puntato tutto sull'amore e hanno vinto. Così i ragazzi de Il Volo ci riprovano, con un album internazionale. "L'amore si muove" è il nuovo lavoro del gruppo formato di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che uscirà il 25 settembre. Un anno importante per i tre tenorini che dopo aver trionfato a Sanremo si sono aggiudicati il doppio platino, il video "Grande Amore" è stato il più visto su Vevo Italia e il tour estivo ha fatto sold out.

Il nuovo album è già disponibile in preorder su iTunes dal 28 agosto e sempre da venerdì entrerà in rotazione radiofonica e sarà disponibile in digitale il nuovo singolo "L'amore si muove", caratterizzato dallo stile inconfondibile. Il trio è attualmente impegnato nel tour estivo: il 27 agosto al Teatro di Verdura di Palermo, il 29 agosto a Malta e il 21 settembre all'Arena di Verona già sold out.



Mentre nel 2016 partirà il tour nei palasport con "Il Volo 2016 live nei Palasport". Molte le tappe già confermate: il 15 gennaio al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 16 gennaio al Palalottomatica di Roma, il 20 gennaio al Pala Maggio di Caserta, il 21 gennaio al Pala Florio di Bari, il 23 gennaio al Palasport di Acireale (CT), il 26 gennaio all'Unipol Arena di Bologna, il 27 gennaio al Pala Alpitour di Torino e il 29 gennaio al Mediolanum Forum di Milano.