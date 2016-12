Il regista Franco Zeffirelli sarebbe tra i discendenti viventi di Leonardo Da Vinci

Sono 35 i discendenti viventi di Leonardo Da Vinci. È questo il risultato della ricerca iniziata nel 1973 che Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato hanno presentato questa sera al Teatro di Vinci in occasione dell'evento 'Leonardo Vive' a cui hanno partecipato anche alcuni dei discendenti stessi. Lo studio ha permesso non solo di rintracciare i discendenti ancora in vita del padre e della famiglia di Leonardo, ma anche di trovare un nome sorprendente nell'albero genealogico di Leonardo: si tratta di Gianfranco Corsi in arte Franco Zeffirelli.