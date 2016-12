Il 'Rebel Heart' di Madonna manda in delirio New York

In delirio il pubblico, di tutte le età tra cui spiccava la presenza della collega Ariana Grande che si è scatenata sulle note di vecchi e nuovi successi. In scaletta "Iconic", "Bitch I'm Madonna", "Devil Pray" e "Holy Water".



"Mi sento molto nostalgica" ha detto ad un certo punto, prima di ripescare i brani più vecchi. Successi sempreverdi come "True Blue", "Dress you up", "Who's that girl", "La Isla Bonita", "Like a virgin" e naturalmente "Material Girl".



Una Madonna ancora più sorprendente quando ha preso in mano un ukulele e ha cantato in versione acustica la romantica "La vie en rose": "A volte sembro una cinica in amore, ma sono una sentimnetale in fondo. Credo che questa sia una delle più belle canzoni d'amore e voglio dedicarla a voi, alla città di New York".