Il "Grande abbraccio" di Paolo Ruffini sul palco con sei attori down

Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius portano in scena uno spettacolo comico e commovente che racconta delle relazioni umane. "Un grande abbraccio" si terrà martedì 14 novembre alle 21 al Teatro della Luna di Assago. Il comico sarà sul palco con sei attori, tutti affetti da sindrome di Down. L'intero ricavato sarà devoluto all'associazione Salvagente Italia, dal 2013 impegnata in progetti di solidarietà per il primo soccorso e la terapia intensiva pediatrica.