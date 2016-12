I Modà tornano con il nuovo singolo "E non c'è mai una fine"

L'attesa è finita. A tre anni di distanza i Modà tornano il 3 novembre con il nuovo singolo " E non c'è mai una fine " e subito dopo con il nuovo album " Passione Maledetta ". In attesa della grande data, quando sabato 18 giugno 2016 la band guidata da Kekko Silvestre sarà di nuovo sul palco dello Stadio San Siro , a Milano .

Il nuovo singolo sarà in rotazione in tutte le radio e disponibile in digital download su iTunes e nello stesso giorno sarà possibile anche acquistare in pre–order da iTunes il nuovo album. A tre anni dal disco multiplatino "Gioia", e dopo lo strepitoso trionfo del tour negli stadi con oltre 100 mila spettatori tra Roma e Milano, la band è dunque pronta a replicare il grande successo.