8 maggio 2015 Hugh Jackman: "Mi hanno tolto 4 tumori alla pelle nel giro di 18 mesi" L'attore australiano ha parlato al settimanale "People" dei suoi guai di salute, spiegando che deve ringraziare sua moglie: "E' stata lei a spingermi con tutte le forze a farmi controllare"

09:47 - Quattro tumori alla pelle nel giro di 18 mesi. Sono quelli che sono stati rimossi all'attore australiano Hugh Jackman, che ha rivelato la sua storia al settimanale "People". "Devo ringraziare mia moglie - spiega lui -, è stata lei ad accorgersi del primo segno e a spingermi a fare un controllo. Ho cercato di stare calmo ma è stata dura fino all'intervento chirurgico. La mia normalità oggi è rappresentata da controlli continui".

Il peggio sembra essere alle spalle ma non bisogna mai abbassare la guardia. I controlli continui quindi fanno parte della vita dell'attore né più né meno che il lavoro sui set cinematografici. "Essendo australiano questo tipo malattia è abbastanza comune - ha spiegato -, non ho mai usato una cream solare protettiva quindi ero il candidato numero uno. Certo, in ogni caso sentire la parola 'cancro' è sempre uno shock".



Se le lesioni alla pelle sono state prese in tempo Jackman lo deve alla perserveranza di sua moglie Deborra-Lee Furnes. "E' stata lei a convincermi. Il primo segno sul naso l'ho visto nel novembre del 2013 e lei ha continuato a dirmi 'fallo controllare, fallo controllare!' fino a quando non l'ho fatto". Alla fine i tumori, dei carcinomi basocellulari, erano quattro, tre sul naso e uno su una spalla. Si tratta della forma più comune di cancro della pelle, mortale solo in casi eccezionali ma comunque da tenere sotto controllo.



E adesso il futuro come lo vede? "Il mio dottore ha detto che probabilmente ne spunteranno altri, per questo devo fare controlli ogni tre mesi - dice l'attore -. Questa è la croce che dovrò portare per il resto della vita, ma è una fortuna rispetto a quello che sarebbe potuto accadere".