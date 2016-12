Ghostbusters 3, Chris Hemsworth entra nel cast: sarà il receptionist

Chris Hemsworth è nel cast di " Ghostbusters 3 ". Ad annunciarlo è il regista Paul Feig via Twitter. L'attore, diventato famoso nel ruolo di Thor , sarà la nuova Janine . Se in questo reboot, gli Acchiappafantasmi sono tutte donne, anche la storica receptionist cambia genere e da occhialuta factotum si trasforma nel bell'australiano. Non ci sono altri dettagli sul ruolo di Hemsworth, attualmente impegnato nel tour promozionale di " Avengers: Age of Ultron ".

E' un momento d'oro per Chris Hemsworth, in giro per il mondo per lanciare il nuovo film della saga Marvel, atteso al cinema a fine luglio con la commedia Vacation e con In The Heart of the Sea di Ron Howard, in arrivo a dicembre. La star australiana si conferma molto appetita da Hollywood e si unisce al progetto finalmente messo in piedi dalla Sony dopo anni di tentativi falliti.



Hemsworth lavorerà accanto alle quattro Achhiappafantasmi Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon e Leslie Jones, la cui partecipazione al film era stata annunciata da Feig sempre via Twitter lo scorso gennaio.



Le riprese di Ghostbusters 3 inizieranno tra qualche settimana, mentre l'uscita negli Stati Uniti è prevista per il 22 luglio 2016.