George Gaynes, addio al comandante Lassard di "Scuola di Polizia"

Come attore televisivo, Gaynes era stato protagonista di molte serie di successo come "Punky Brewster", sitcom americana andata in onda per quattro stagioni nei negli anno Ottanta. Durante i suoi cinquanta anni di carriera lo ricordiamo in "Tootsie", "Un tassinaro a New York" con Alberto Sordi, e "Il Mistero del Cadavere Scomparso" di Carl Reiner. Era anche un baritono e ha interpretato commedie musicali ed opere teatrali sia in Europa che negli Usa.