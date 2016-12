Francesco Nuti ricoverato dopo una caduta, è in gravi condizioni

Francesco Nuti è stato ricoverato d'urgenza al CTO di Firenze in seguito a una caduta accidentale avvenuta nella sua abitazione di Narnali. Sarebbe stato sottoposto a intervento chirurgico: per ora la prognosi è riservata ma l'attore non sarebbe in pericolo di vita. L'attore è costretto su una sedia a rotelle dal 2006 quando cadde in casa e finì in coma. Due anni fa fu ricoverato per un'altra caduta.