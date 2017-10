Frances Alina Ascione torna con la sua "Follia indolore"

E' arrivata in semifinale a "The Voice" nel 2016, nella squadra di Emis Killa, e poi è stata tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani. Ma soprattutto Frances ha alle spalle una notevole attività dal vivo, che le ha permesso di farsi notare da Luca Barbarossa che l'ha voluta ospite fissa nella sua trasmissione radiofonica. Ora Frances Alina Ascione pubblica il singolo "Follia indolore", che anticipa il suo primo album in uscita nel 2018. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.