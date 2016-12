Foto nude delle celebrità, l'hacker agì da Chicago

Alla fine dell'estate del 2014 Hollywood fu sconvolta dal caso denominato "The Fappening", un attacco hacker che rese pubbliche le foto a luci rosse di tantissimi vip tra cui Jennifer Lawrence e Kristen Dunst. Gli agenti dell'Fbi hanno individuato il luogo da cui è partito lo scandalo e hanno perquisito un'abitazione a Chicago intestata a Emilio Herrera. Sequestrati computer, laptop, cellulari e altri dispositivi elettronici.

Seguendo le tracce lasciate online sono arrivati ad un indirizzo di Chicago da cui l'hacker si è collegato migliaia di volte per violare gli account iCloud delle celebrità. L'indirizzo Ip da cui è partito l'attacco è legato a Emilio Herrera, al momento non indagato. L'operazione risale all'ottobre del 2014 ma è stata resa pubblica solo adesso.



"Basandosi sui registri degli account delle vittime, fornite da Apple, uno o più computer sono stati usati per accedere o tentare di accedere senza autorizzazione alle email e agli account iCloud, nel corso di molti mesi" ha dichiarato Josh Sedowsky dell'Unità Crimini Informatici.