Fedez, vacanze di lusso con la youtuber e orologio da 50mila euro

Jet privato , villa con piscina e idromassaggio, bodyguard , orologio da 50mila euro e dediche social. Fedez si gode a Ibiza una vacanza da sogno con la youtuber Greta Menchi , come mostrano gli scatti su Instagram e le foto pubblicate dal settimanale " Chi ". I due si frequentano da poche settimane e tra loro si è instaurata anche un rapporto professionale. Amore affari vanno di pari passo.

Greta è infatti una star del Web e da poco è entrata a fare parte dell'agenzia del rapper (in società con J-Ax) Newtropia.

A Fedez infatti piace scoprire e sostenere i giovani talenti della Rete, come è successo con Fabio Rovazzi che con il tormentone dell'estate "Andiamo a comandare" ha scalato le classifiche. Tra la Menchi e il rapper però c'è di più. I due sono inseparabili nella Isla, sono stati avvistati in centro a caccia di Pokemon con i telefonini e sui social non nascondono la passione. Solo flirt estivo?