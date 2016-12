17 maggio 2016 10:04 Federica Abbate non si nasconde più dietro i grandi successi: "Sogno di scrivere per la Pausini ma ora canto le mie canzoni" Si è rivelata con "Genova X Voi", talent per autori e poi ha scritto per altri hit come "Roma-Bangkok" e "Lʼamore eternit". Tgcom24 lʼha incontrata

Chi c'è dietro i successi di Fedez, Baby K, Francesca Michielin? In alcuni casi la penna di Federica Abbate, cantautrice milanese che due anni fa ha vinto il talent per autori "Genova per Voi" e poi si è messa al servizio di nomi noti. Ora è pronta per un album in proprio ma prima torna al talent come madrina. "Come autrice la gavetta è più lunga ma dà soddisfazioni - dice a Tgcom24 -. E adesso voglio metterci anche la faccia".

Si è rivelata al pubblico vincendo un talent. Ma questo ormai non fa notizia non fosse che "Genova per Voi" è un talent particolare: l'unico dedicato non agli intepreti ma agli autori. Ora Federica ci torna da madrina, due anni dopo la vittoria, per la nuova edizione, per la quale le iscrizioni si chiudono il 27 maggio. Nel frattempo lei ha scritto per molti cantanti affermati firmando successi enormi: "L'amore eternit" di Fedez e Noemi, "Roma-Bangkok" fenomeno dell'estate 2015 portato al successo da Baby K e Giusy Ferreri, e "Nessun grado di separazione", con la quale Francesca Michielin è arrivata seconda al Festival di Sanremo e ha partecipato all'Eurovision Song Contest. Di recente è stata vocal coach per Emis Killa in "The Voice".



Come vivi questo ritorno al punto di partenza?

Per me è stato il punto di incontro tra il mondo discografico e il mio mondo, quello fatto dalle canzoni che scrivevo nella mia cameretta. Quindi è stato importantissimo".

Qual è il grande merito di "Genova per Voi"?

Ci sono tanti talent e manifestazioni canori. Ma poche danno un concreto sbocco lavorativo. Questa è un'iniziativa gratuita che permette a tutti di approcciarsi a questa realtà. E c'è grande serietà perché chi se ne occupa è gente che fa realmente questo mestiere e non qualcuno che magari ha avuto successo vent'anni e adesso è fuori dal giro".



Qui si mette al centro la scrittura...

Se fossi andata a presentarmi a X Factor o The Voice molto probabilmente non ne sarei uscita vincente. In quesi contesti devi avere un'immagine televisiva e una vocalità molto spiccata, in grado di bucare lo schermo. Chi ha una voce che viene esaltata dalla propria scrittura, è tagliato fuori dai giochi in partenza.



E tu senti di rientrare in questa categoria?

Io per potermi esprimere devo scrivere, è quella la mia qualità. E questo talent me lo ha permesso. L'artista o è un grandissimo interprete oppure è un cantautore. Battisti che canta la cover di Bruno Mars non credo avrebbe sfondato.



Partendo in questo modo la strada per arrivare al successo è più difficile?

Sicuramente la gavetta in questo è un po' più dura. Io mi sono fatta un mazzo tanto per due anni, scrivendo per tutti, e adesso mi arrogo un po' di spazio per dire la mia in prima persona. Però viene tutto naturalmente.