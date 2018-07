Fabio Rovazzi tra musica e cinema: "Con Fedez idee diverse, ora Faccio quello che voglio"

Con la partecipazione di Al Bano, Emma e Nek, il brano punta molto sul video che entra a far parte della serie in musica cominciata con "Volare" e che avrà un terzo capitolo. Si riparte proprio da Gianni Morandi che davanti a una canna da pesca svela un segreto a Rovazzi, in piena crisi creativa. Ovvero l’esistenza di un caveau che custodisce la "pozione magica" in pillole e boccette. Fabio si fa quindi promotore di un piano diabolico, entra in banca e ruba le boccette contenenti il talento di alcuni artisti - nel video appaiono Al Bano, Carlo Cracco, Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone, Massimo Boldi, Roberto Pedicini e Diletta Leotta - e si ritrova coinvolto in una rocambolesca fuga dalla polizia che lo fa finire dritto in carcere. A pagare la cauzione ci penserà Flavio Briatore.



Fabio, si intuisce subito che il video strizza l'occhiolino al cinema...

È vero. Sogno di dirigere un film tutto mio. Scritto, diretto e interpretato da me. Quando ho girato 'Il vegetale' mi sono innamorato di questo mondo, il prossimo step vorrei che fosse un film con la mia regia.



Per questo hai anche fondato una casa di produzione?

La Raw ha prodotto questo video. Quello che amo è il controllo di ciò che mi riguarda. Nella mia testa ho altri episodi e mi sposterò su altri mondi musicali.



Nel brano ci sono le voci di Emma, Nek e Al Bano: come è nata questa collaborazione?

Al Bano l'ho conosciuto a un concerto di Justin Bieber e con questo ho detto tutto... ha registrato la sua parte in 30 secondi ed era perfetta così. L'unico dubbio era sul ritornello, visto che ci sono due due voci diverse, ma in questo caso ha funzionato.



Diventerà un tormentone?

A me non interessa la gara dei tormentoni. Il pezzo è molto forte e mi basta.



Nel video ci sono molti vip, che fanno cose che non ci si aspetta...

I personaggi nel video sono lì proprio per stupire. Cracco ad esempio ha una parlata molto lenta, mi piaceva farlo rappare velocissimo. Mi piace il concetto di inaspettato...



Anche stavolta non hai infranto il "patto" con le famiglie, nessuna volgarità... qual è il messaggio che lanci con questo brano?

Che l'essere qualcun altro forse non ti porta a niente di buono. Tanto che finisco in prigione... in Italia abbiamo dei modelli sbagliati, quelli di fregare il prossimo e scappare da ciò che è giusto. "Gomorra" è nato per denuncia ed è stato elevato all'ennesima potenza... ecco non mi piace l'autodistruzione.



Impossibile non chiederti di Fedez, perché vi siete allontanati?

Non mi piace parlare dei fatti miei. Sarò sempre grato a Fedez per quello che ha fatto per me, per la spinta che mi ha dato all'inizio, per la mano che mi ha dato durante il mio percorso. Le amicizie nascono, crescono, corrono e a volte inciampano: in questo caso siamo inciampati perché abbiamo in mente delle idee differenti, io ho delle velleità totalmente diverse dalle sue. Spero che i rapporti si risanino con il tempo. Stop.