Emma rilancia e riapre il suo "club musicale": tour nei palazzetti a inizio 2019

E' decisamente lunga l'onda che accompagna l'ultimo album della cantate salentina, "Essere qui". D'altro canto lei lo ha affermato in più occasioni, basta con la teoria del mordi e fuggi. "Essere qui" è un lavoro in cui Emma ha creduto molto e, dopo le prime date della scorsa primavera, ecco altri nove appuntamenti nei palazzetti di tutta Italia per portare in giro le nuove canzoni, tra le quali l'ultimo singolo "Mi parli piano". I biglietti sono disponibili dalle 11 di lunedì 16 luglio, su TicketOne.it, e dalle 11 di lunedì 23 luglio nei punti vendita abituali.



Queste tutte le date del tour:

15 febbraio - Pala Florio di Bari

16 febbraio - Pala Calafiore di Reggio Calabria

18 febbraio - Pala Sele di Eboli

20 febbraio - Modigliani Forum di Livorno

22 febbraio - Pala Prometeo di Ancona

23 febbraio - Unipol Arena di Bologna

26 febbraio - Mediolanum Forum di Assago (Milano)

27 febbraio - Pala George di Montichiari (Brescia)

1 marzo - Pala Lottomatica di Roma.