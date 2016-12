Emma Marrone in piazza alla manifestazione pro unioni civili

Emma Marrone ha partecipato alla manifestazione pro unioni civili organizzata dai movimenti per i diritti della comunità "lgbt" tenutasi a Roma, in Piazza del Popolo, sabato 5 marzo. La cantante era tra le migliaia di persone (40 mila secondo i promotori, 10 mila secondo altri), che hanno manifestato per chiedere di "Andare oltre la Cirinnà", come recitava lo slogan della giornata.

"Non solo oggi.. Io ci sono!" Ha scritto la cantante sul proprio profilo Instagram, annunciando la sua presenza alla manifestazione capitolina.



Emma è salita sul palco di Piazza del Popolo con i bambini delle famiglia Arcobaleno, sommersa dagli applausi: "Vorrei che ogni giorno fosse un 5 marzo. Sono qui perché voglio battermi per i diritti di questi bambini", ha detto la cantante. "Esistono solo bambini che nascono con l'amore. Non esistono figli di eterosessuali o di gay, ma solo di persone che si amano", ha aggiunto.



Emma non è nuova a prese di posizione in favore del riconoscimento dei diritti della comunità "lgbt". Lo scorso gennaio, interpellata in merito al disegno di legge sulle unioni civili, la cantante aveva detto: "Se avessi una figlia gay, vorrei che crescesse in un mondo in cui le siano garantiti gli stessi diritti di tutti. Soprattutto quello di essere felice. Nessuno può giudicare quando un amore è sano oppure no".



Alla manifestazione di Roma, la Marrone non era l'unica cantante presente. Con lei anche Paola Turci e la giovane Cecile.