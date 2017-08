Emma Marrone, commovente dedica all'amica scomparsa: era la mamma della bimba "di pietra"

Con una foto e un messaggio su Instagram, Emma Marrone ha espresso commozione per la perdita di Stefania Fiorentino, stroncata dal cancro. La donna era diventata nota per l'impegno nel curare la malattia che aveva colpito la figlia, un morbo di cui non si conosce il nome e nemmeno la cura, che ha trasformato il corpo della piccola in un’armatura rigida. La donna aveva creato la onlus "Il Mondo di Bea" per sostenere le cure e far conoscere la situazione della bambina con le giunture rigide come quelle di una statua. Nel 2013 aveva portato la piccola a conoscere Emma, la sua cantante preferita. Questo incontro aveva lasciato il segno nella cantante, diventata subito amica della famiglia.