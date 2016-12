Elton John, show in metropolitana per il lancio dell'album "Wonderful Crazy Night"

Elton John suona un pianoforte nella stazione della metropolitana di St Pancras, a Londra. Giovedì 4 febbraio, l'artista ha regalato ai fan una performance inaspettata, ma non del tutto improvvisata. Oggi, infatti, esce in tutto il mondo il nuovo album " Wonderful Crazy Night " e l'iniziativa pare essere legata al lancio del disco. Il cantautore ha donato il pianoforte alla stazione del metrò, lasciando una dedica: "Godetevi questo piano, è un regalo".

"Wonderful Crazy Night" è il 33mo disco in studio di Elton John e contiene 10 brani inediti ai quali hanno collaborato musicisti per anni legati al baronetto.



Anticipato dai singoli "Looking Up", "Wonderful Crazy Night" e "Blue Wonderful", l'album precede il tour mondiale che toccherà anche l'Italia, con due date il 15 luglio a Barolo (Cn) e il 16 a Piazzola sul Brenta (Pd). Prima, però, il cantautore sbarcherà a Sanremo, ospite del Festival, che scatta il prossimo martedì.