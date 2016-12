Elton John, due concerti in Italia per presentare "Wonderful Crazy Night"

Elton John torna in Italia nel 2016 con due concerti. L'artista si esibirà il 15 luglio in Piazza Colbert a Barolo, nell'ambito del Festival Collisioni, mentre il 16 sarà all'Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Due concerti in cui il cantautore suonerà insieme alla sua band proponendo i grandi successi e una selezione di brani dall'album, "Wonderful Crazy Night", in uscita a febbraio