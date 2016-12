Elton John, concerto agli Scavi di Pompei 45 anni dopo i Pink Floyd

Elton John suonerà negli Scavi di Pompei, il 12 luglio, per la terza data italiana del suo tour mondiale. Non è ancora stato deciso se l'artista si esibirà all'interno del Teatro Grande o nell'Anfiteatro Romano, che 45 anni fa fece da scenario alla leggendaria performance dei Pink Floyd per il documentario "Live at Pompei". In questa ultima ipotesi, si tratterebbe della prima volta di un concerto rock con il pubblico all'interno dell'Anfiteatro.

La location del concerto di Elton John non è stata ancora decisa. In un'intervista rilasciata a "Rockol", Mimmo D'Alessandro, che con la sua agenzia "D'Alessandro e Galli" sta organizzando l'evento, ha dichiarato: "L'idea è quella di tenere lo show nell'Anfiteatro che fu utilizzato dai Pink Floyd, che come capienza ha una differenza di circa 600/700 posti rispetto al Teatro Grande, ma la trattativa con la Soprintendenza per i Beni Culturali è ancora in corso".



Se dopo i Pink Floyd e il "Live at Pompei", girato da Adrian Maben (presto di nuovo all'interno degli Scavi con una mostra fotografica dedicata proprio al più famoso dei suoi documentari), nell'Anfiteatro non ha risuonato più alcuna musica, il palco del Teatro Grande, inaugurato nel 2010 dal maestro Riccardo Muti, è stato invece calcato di recente da Il Volo.



Per Elton John, il concerto di Pompei si aggiunge a quelli già programmati per il 15 luglio a Barolo (Cn) e Piazzola sul brenta (Pd) il 16.