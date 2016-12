Eddie Murphy di nuovo papà: in arrivo il nono figlio dalla quinta donna diversa

Eddie Murphy diventerà padre per la nona volta. Paige Butcher , la fidanzata 36enne del comico statunitense partorirà il prossimo maggio. Il portavoce dell'attore ha confermato la notizia rilanciata dal programma televisivo "Entertainment Tonight". Per Murphy, 54 anni, si tratta del nono figlio dalla quinta donna diversa, il primo con l'attrice nata a Perth, sua compagna da 4 anni.

Eddie Murphy ha già otto figli, di età compresa tra gli otto e i 26 anni: Eric, nato nel 1989 dalla relazione con Paulette McNeely; Christian, nato nel 1990 dalla relazione con Tamara Hood. Cinque sono invece i figli avuti dalla ex moglie Nicole Mitchell, conosciuta nel 1988 e sposata nel 1993, per poi divorziare nel 2006. Dall'ex Spice Girl Melanie Brown nel 2007 ha avuto Angel Iris Murphy Brown, riconosciuta solo dopo che Mel B lo aveva citato in giudizio, chiedendo un test del DNA che ne confermò la paternità.