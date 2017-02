Ed Sheeran: biglietti subito esauriti su Ticketone e scoppia la polemica

Come già successo con i concerti dei Coldplay, di Vasco Rossi e degli U2, anche per Sheeran i fan alle 11 erano pronti a comprare i biglietti ma nel giro di pochi minuti neanche un tagliando era più disponibile.



SOLD OUT ANCHE LA SECONDA DATA - Per accontentare l`enorme richiesta, l`artista ha quindi confermato una seconda data nel nostro paese il 16 marzo, con l'apertura delle vendite alle 17 del 2 febbraio. Anche i nuovi biglietti messi a disposizione, tuttavia, sono andati esauriti in pochi minuti.



SIAE: PRONTI A DENUNCIA - "E' un'ulteriore conferma del fatto che di fronte ad un mercato secondario che vale così tanti danari, finché non ci saranno norme, il fenomeno non è semplice da stroncare". A dirlo il direttore generale della Siae Gaetano Blandini, che proprio oggi è stato ascoltato dalla commissione Cultura della Camera sulla spinosa questione della bigliettazione dello spettacolo dal vivo e del secondary ticketing. La Società degli autori e degli editori è pronta, assicura, a presentare (se ce ne sono gli estremi) una denuncia, come ha fatto per i casi dei biglietti dei Coldplay e degli U2. "La Siae non molla - assicura il dg all'Ansa - Continuerà a perseguire il fenomeno. Ci auguriamo che venga approvato presto il decreto attuativo della norma varata nella legge di stabilità".