David Gilmour, due concerti a Pompei 45 anni dopo i Pink Floyd

David Gilmour suonerà a Pompei il 7 e l'8 luglio, 45 anni dopo il leggendario " Live at Pompei " dei Pink Floyd . Ad annunciare i due concerti è il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, su Twitter. I due show si terranno nell'Anfiteatro romano degli Scavi che nel 1972 ospitò la performance della band per il documentario di Adrian Maben.

"Accordo raggiunto. Dopo 45 anni David Gilmour tornerà a suonare a Pompei il 7 e l'8 luglio #PinkFloyd #LiveAtPompeii". Così ha cinguettato il ministro Franceschini, annunciando le nuove date di David Gilmour in Italia, con il suo "Rattle That Lock" tour.



I due concerti si terranno all'interno dell'Anfiteatro romano, di recente concesso anche a Elton John, che si esibirà agli Scavi di Pompei il 12 luglio.



I due appuntamenti storici ai piedi del Vesuvio si aggiungono alle date già sold che David Gilmour ha programmato per il 10 e l'11 luglio, all'Arena di Verona.