David Bowie, l'8 gennaio 2016 esce il nuovo album "Blackstar"

"Contrariamente a quanto riportato in modo non corretto a proposito delle sonorità e dei contenuti del disco, possiamo confermare solo le seguenti informazioni: il singolo uscirà il 20 novembre e non fa parte della piece teatrale di Bowie Lazarus", ha scritto lo staff di David Bowie sul profilo Facebook ufficiale dell'artista in cui si conferma la data di uscita di "Blackstar", si corregge quella di pubblicazione del singolo dal 19, riportato dal Times, al 20 e si smentiscono alcune indiscrezioni pubblicate dal quotidiano londinese.



Il giornale aveva scritto che il nuovo lavoro di Bowie, che arriva a tre anni di distanza dal precedente "The Next Day", conterrà 7 brani per un totale di 45 minuti di musica. Il Times si era spinto anche oltre definendo il disco un mix tra jazz, soul, elettronica e canti gregoriani e descrivendo la copertina: una cover sgargiante con l'artista ritratto più giovane e biondo.



Secondo il quotidiano, "Blackstar" è stato inciso presso lo studio Magic Shop di New York e contiene anche la versione estesa del tema della serie tv "The Last Panthers", che dovrebbe essere proprio il primo singolo dell'album.



La conferma dell'uscita del nuovo album arriva a pochi giorni da un'altra conferma, quella che David Bowie non andrà mai più in tour a causa dei suoi problemi di salute. A rilanciare la notizia era stato David Giddings, promoter dell'Isle Of Wight Festival.