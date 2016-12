Cristiano Ronaldo, il film documentario arriva al cinema

Mentre il Real cade a Siviglia e le voci di un suo possibile addio ai blancos si fanno più insistenti, causa qualche dichiarazione di troppo e i sussurri all'orecchio di Laurent Blanc in mondovisione dopo Psg-Real Madrid dello scorso martedì, Cristiano Ronaldo debutta al cinema nei panni di se stesso, protagonista di questo atteso film documentario che si propone di svelare quello che ancora non si sa del tre volte Pallone d'Oro.



Girato in 14 mesi, seguendo l'attaccante fuori e dentro il campo, il film, che dall'11 novembre sarà disponibile in Dvd e blu ray, ripercorre la vita e la carriera della stella portoghese attraverso i momenti chiave, ricorrendo anche al flashback. Prima pellicola autorizzata dal 30enne campione lusitano, il documentario si sofferma molto sulla vittoria della Champions League nel 2014, il terzo pallone Pallone d'Oro, il flop del suo Portogallo al Mondiale brasiliano.



C'è anche il Cristiano Ronaldo privato, quello che parla del difficile rapporto con il padre, José Dinis Aveiro, morto a 53 anni nel 2005 dopo una vita segnata dall'alcol. Quello che racconta il legame simbiotico con la madre e la profonda fiducia che lo lega al suo procuratore Jorge Mendes, determinante per tutte le scelte importanti di CR7 al pari degli amici. E poi Cristiano Jr. "E' la parte centrale della mia vita", ha detto Ronaldo alla premiere del film a Londra. Il ruolo di padre di quel figlio di 5 anni, avuto da una donna di cui non si è mai saputa l'identità, è sottolineato in molte sequenze del film, che mostra anche un Cristiano scanzonato, in momenti di relax, come quando canta a squarciagola Rihanna e se la cava anche in quello.



Nel documentario non si parla delle sue donne, poco dei suoi numeri. Cristiano Ronaldo è il secondo calciatore più pagato al mondo, con 54 milioni di euro l'anno accertati nel 2014. E' lo sportivo re dei social, con oltre 35 milioni di follower su Instagram. E' il calciatore ancora in attività con il maggior numero di reti segnate. E' un simbolo del calcio. E' un brand. Una leggenda vivente del pallone.