Claudio Baglioni, consegnati a Norcia 700mila euro del concerto benefico

SONO LEGATO A CASTELLUCCIO - "Castelluccio e la sua piana sono due tra gli angoli del nostro Paese ai quali sono più legato in assoluto. Da qui, infatti, sono partiti raduni, concerti e alcuni tra i miei progetti artistici più importanti" ha continuato Baglioni "Da Fratello Sole e sorella Luna, l'incisione del 1972 per il film di Zeffirelli, all'avventura di Capitani Coraggiosi che ha preso le mosse proprio da Castelluccio nell'estate 2015".



Insieme a lui presenti anche il monsignor Nunzio Galantino, il monsignor Fernando Vergez Alzaga e Domenico Giani (Comandante della Gendarmeria Vaticana), per la consegna di parte del milione e mezzo di euro ricavato dal concerto benefico 'Avrai' e dei 7mila euro raccolti dai bambini di Bangui - la capitale della Repubblica Centrafricana - per i loro coetanei di Norcia.



LE PAROLE POSSONO ESSERE PIETRE - "Ritrovarsi a Norcia significa dare concretezza a parole quali vicinanza e solidarietà, dimostrando che, a volte, le parole possono essere 'pietre' anche in senso positivo, vale a dire mattoni che aiutano a ricostruire ciò che la furia della natura distrugge" ha dichiarato il cantante.