Cinema2Day, al cinema con 2 euro il secondo mercoledì di ogni mese

Dal 14 settembre, ogni secondo mercoledì del mese, l'ingresso al cinema per tutta la giornata costerà due euro. L’iniziativa si chiama Cinema2day ed è stata promossa dal ministero dei Beni culturali in collaborazione con produttori, distributori ed esercenti cinematografici, a cui hanno aderito oltre tremila sale. Sarà in vigore per 6 mesi e terminerà a febbraio 2017.