10 aprile 2015 Cesare Cremonini: "Tour e triplo cd, così scatto un mega selfie della mia carriera" Torna live con il "Più che Logico Tour 2015" da Torino il 23 ottobre e il 26 maggio pubblica un album con 22 brani e 4 inediti

09:59 - Nuove luci, arrangiamenti e scaletta. Cesare Cremonini non si ferma più. Ad un anno dal "Logico Tour" che ha portato nei palasport oltre 100 mila persone, torna live con il "Più che Logico Tour 2015", al via da Torino il 23 ottobre e un triplo cd con 22 brani e 4 inediti, in uscita il 26 maggio. "Sentivo che il progetto Logico non era completo. Avevo bisogno di fermare il tempo, di scattare un mega selfie della mia carriera", ha spiegato.

"Io e il pubblico facciamo parte dello stesso gioco - ha spiegato all'Ansa Cremonini - E poi avevo voglia di toccare altre città, come Genova ad esempio, e tornare in alcune grandi piazze come Torino, Roma e Milano. Per me il vero motore economico della musica è il live. E' facile portare la musica alla gente. Lo è meno convincere qualcuno ad alzarsi dal divano e pagare per venire a vederti".



Un antipasto per il debutto negli stadi? "Pensare a un concerto in uno stadio è come quando sei fidanzato con una ragazza fantastica e tutti ti chiedono quando ti sposerai o farai dei figli. Ma tu pensi solo a star bene con lei. Ecco, io per ora voglio godermi il momento, voglio continuare a fare dischi e concerti nei palasport. Per gli stadi, vedremo. In questo mestiere non c'è niente di sicuro".



Un nuovo show, diverso da quello visto lo scorso anno: "In questo periodo ho scritto 4 inediti. Due sono già usciti, '46' (dedicata a Valentino Rossi, ndr) e 'Buon viaggio' (uscita il 27 marzo, giorno del suo 35esimo compleanno, ndr). Gli altri sono 'Lost in the weekend', brano elettro-Pop con la P maiuscola, e 'Quasi quasi', in cui torno alla canzone romantica, più intima. Non sono i classici brani pensati per accompagnare il lancio di un live, sono canzoni che hanno le spalle larghe e che potevano benissimo far parte di un nuovo album".



Nel cofanetto anche un libriccino, scritto da Cremonini: "E' un racconto, una sorta di diario per raccontare la giornata di un concerto: da quando mi sveglio la mattina, a quando salgo sul palco. Mi chiedono spesso di scrivere sui giornali e sulle riviste e mi piace. Ma per essere un vero scrittore dovrei accantonare la musica e ora non voglio". Da "giornalista", Cesare farebbe una domanda a Matteo Renzi: "Il primo presidente del Consiglio con un'età simile alla mia. Gli chiederei se ha paura prima di chiudere gli occhi".



Quindici i concerti nei palasport: dopo Torino il 23 ottobre, farà tappa il 24 a Genova, il 27 a Roma, il 30 a Pesaro, il 31 a Bologna. Poi a novembre sarà il 3 a Firenze, il 5 a Eboli (Sa), il 7 ad Acireale (Catania), il 10 a Bari, il 13 a Milano, il 17 a Montichiari (Bs), il 19 a Padova, il 21 a Conegliano (Tv), il 22 a Trieste, il 24 a Verona.