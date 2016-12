Céline Dion, morto il marito René Angélil: era malato di cancro da tempo

La sua battaglia contro il tumore è stata lunga e nel 2014 fu costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. L'operazione spinse Celine Dion ad annullare gli impegni artistici, mettendo in pausa la sua carriera.



Prima di diventare imprenditore, Angélil è stato un musicista. Nei primi anni 60 fondò il gruppo pop rock The Baronets, ottenendo un discreto successo grazie a una alla versione in francese di "Hold me tight", brano inciso dai Beatles per l'album "With the Beatles", intitolata "C'est fou, mais c'est tour".