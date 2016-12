3 aprile 2015 Catherine Spaak compie 70 anni: da adolescente scandalo a signora del talk L'attrice ha lasciato il segno nel cinema italiano lavorando con tutti i più grandi registi. Una volta dedicatasi alla tv ha lanciato "Forum" e diventata celebre con "Harem" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:21 - Compie oggi 70 anni Catherine Spaak. L'attrice francese naturalizzata italiana è passata nella sua carriera brillantemente dal cinema al teatro alla televisione, lasciando sempre il segno. Negli anni 60 ha contribuito a cambiare il costume degli italiani con "La voglia matta", dove interpretava una spregiudicata adolescente. Nei primi anni 80 è stata la prima conduttrice di "Forum".

Se 15 anni di "Harem", salotto di chiacchiere al femminile (con un ospite maschile), hanno lasciato il segno e a riportarla agli onori delle cronache è stata la sua ultima (fugace e polemica) partecipazione all'Isola dei Famosi, difficile considerare Catherine Spaak un personaggio della tv. A questa si è dedicata in una fase della sua carriera con successo, ma al cinema deve popolarità e peso nel costume degli italiani. Perché con il suo ruolo da 18enne sfrontata, interpretato in più pellicole, ha dato scandalo e allo stesso tempo contribuito a mutare l'immagine della donna.



Nel corso del suo lungo percorso cinematografico la Spaak ha lavorato con alcuni dei più grandi regista della nostra commedia, da Mario Monicelli ("L'armata Brancaleone") a Dino Risi ("Il sorpasso"), da Luciano Salce ("La voglia matta") a Nanni Loy ("Made in Italy"), da Luigi Comencini ("La bugiarda") fino al più recente Paolo Virzì ("I più grandi di tutti"). Ma a lei si sono affidati altri mostri sacri come Alberto Lattuada, Marco Ferreri, Dario Argento, Damiano Damiani, Roger Vadim e l'elenco sarebbe ancora lungo.



Da metà anni 80 il suo orizzonte è diventato principalmente quello del piccolo schermo, diradando gli impegni con i set cinematografici. E così è arrivato "Forum", di cui è stata la prima conduttrice, e poi il talk: "Harem", per l'appunto, condotto per 14 anni, e poi molte fiction, da "E non se ne vogliono andare!" a "Un medico in famiglia". Anche la sua vita privata è finita spesso all'onore delle cronache: quattro matrimoni, il primo nel 1963, giovanissima, durato pochi mesi con Fabrizio Capucci. Il secondo il più celebre, con Johnny Dorelli, durato 15 anni e dal quale ha avuto un figlio, Gabriele. Nel 1993 le terze nozze con l'architetto Daniel Rey, durate 17 anni. E ora felice compagna di Vladimiro Tuselli, di 18 anni più giovane di lei e con cui è convolata due anni fa.