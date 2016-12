7 gennaio 2015 Cameron Diaz e Benji Madden si sono sposati a Beverly Hills Matrimonio a sorpresa a meno di un mese dal fidanzamento ufficiale: l'attrice 42enne ha detto sì al rocker 35enne Tweet google 0 Invia ad un amico

10:36 - I segnali nelle settimane scorse c'erano tutti, tanto che Cameron Diaz continuava ad ostentare un super anello di fidanzamento. Adesso dal "Daily Mail" arriva la conferma: l'attrice 42enne ha sposato il rocker 35enne statunitense Benji Madden nella villa di famiglia a Beverly Hills. Cerimonia intima e party blindato con pochissimi invitati, ovvero gli amici più stretti, tra cui Reese Witherspoon, Drew Barrymore e Gwyneth Paltrow.

"Non potremmo essere più felici nell'iniziare un nuovo viaggio insieme circondati dai nostri familiari e amici più stretti", hanno dichiarato i neo sposi in un comunicato. Il matrimonio è stato celebrato a meno di un mese dal fidanzamento ufficiale: Cameron ha così messo da parte la sua nota repulsione per le nozze, gettandosi fra le braccia di Madden. E dimenticando per sempre i vecchi amori Justin Timberlake e Alex Rodriguez.