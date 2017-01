Brunori Sas cerca di affrontare le paure con "A casa tutto bene"

Dice Dario Brunori: "A casa tutto bene è proprio il disco di una persona che a casa sta bene ma si rende conto che è limitante: questo rifugio casalingo è una campana di vetro in cui ti chiudi e non vuoi guardare a ciò che ti spaventa".



I temi ricorrenti sono quelli dello spaesamento della generazione di mezzo, cresciuta con i grandi valori e come ammette: "Ho abbandonato l'isoletta felice delle mie vicende personali per raccontare il presente", anche se "non è stato facile cambiare prospettiva". Il punto di partenza di questo nuovo lavoro? "Tutto è cominciato dallo spettacolo di teatro canzone 'Brunori Srl' con il quale ho cominciato ad occuparmi di attualità. Lì ho capito che forse avevo terminato le fesserie da dire e che era arrivato il momento di confrontarmi con quello che ci succede attorno tutti i giorni".



Il disco, registrato in una vecchia masseria del 1100 e prodotto artisticamente da Taketo Gohara, è musicalmente "più complesso e stratificato". Dentro pulsa un'attitudine rivolta al folk americano e i riferimenti musicali sono Other Lives, Sufjan Stevens, Beck, oltre al nostro cantautorato che va da Lucio Dalla a Franco Battiato.