Bruce Springsteen, in estate il Boss tornerà in Italia per due concerti

Giorni fa si era parlato di Campovolo a Reggio Emilia e dell'Autodromo di Imola. Inizialmente la data romana si sarebbe dovuta tenere il 14 maggio, opzione areanatasi per la concomitanza con l'iniziativa Race For The Cure in programma il 22 maggio. Alla fine il concerto al Circo Massimo è stato riprogrammato come data finale dei concerti nel vecchio continente.



Il tour è partito il 16 gennaio da Pittsburgh e toccherà le più importanti arene degli States. Gli show dal vivo seguono la pubblicazione del cofanetto "The Ties That Bind: The River Collection", una riedizione di "The River", primo album di Springsteen a raggiungere la vetta delle classifiche negli Usa.