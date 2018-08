Booba e Kaaris, violenta rissa tra i due rapper francesi in aeroporto a Parigi

Rissa in aeroporto a Parigi tra i rapper francesi Booba e Kaaris dinanzi a centinaia di persone in procinto di partire per le vacanze. I fatti si sono consumati nel Gate 1 dello scalo di Orly. Il tafferuglio ha visto opporsi i due, che erano accompagnati dalle rispettive crew, mentre erano in partenza per Barcellona. Entrambi sono stati posti in stato di fermo.

Booba, al secolo Elie Yaffa, è uno dei più noti esponenti rap francese contemporaneo. Di origini senegalesi, è attivo dalla metà degli anni 90 ed è apprezzato per i suoi testi dalla comunità delle banlieue. In Italia è balzato agli onori delle cronache quando nel 2013 ha fatto uscire il brano intitolato "A.C.Milan", tributo in rima al club rossonero (a cui è seguito un incontro cult a Milanello con l'allora centrocampista Prince Boateng, Emis Killa e Jake La Furia).



Quella tra lui e Kaaris è una guerra che dura da anni. Agli inizi Kaaris era il protetto proprio di Booba che lo aveva lanciato ospitandolo in un suo mixtape e condividendo il brano "Kalash" nel 2012. L'anno seguente è iniziata però la faida.



Il motivo di tanto odio? Booba si è risentito quando, dopo un suo litigio con i rapper Rhoff e La Fouine, l'altro di non ha preso le sue parti in questo conflitto.



Dal 2014 entrambi hanno iniziato a postare sui social video di botte e risposte carichi d'odio. Nel marzo 2014 Kaaris ha dichiarato al sito Skyrock che sarebbe presto diventato il numero uno del rap francese. La sua dichiarazione non è stata presa bene da Booba, che su Instagram ha esortato i follower: "Lo rimandenderemo velocemente nel buco dal quale è uscito". L'aspra risposta non si è fatta attendere: Kaaris in un video lo ha minacciato di rompergli tutte le ossa e di bere il suo sangue. Gli screzi sono proseguiti, fino a che i fatti hanno preso il posto delle parole.