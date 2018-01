Betta Lemme scala le classifiche con la sua sensuale "Bambola"

Canta in tre lingue e anche se è cresciuta in Canada e risiede tra Parigi e New York, Betta Lemme è orgogliosa delle sue origini italiane. All'inizio ha puntato sulla moda e ha vinto, sfilando sulle passerelle più importanti del mondo. Ma la musica è sempre stata la sua vera passione. Così eccola alle prese con il primo singolo, " Bambola ", che sta già scalando le classifiche e di cui Tgcom24 lancia in anteprima per l'Italia la versione acustica del video.

"Bambola è un inno per chiunque si sia mai sentito trattato come un oggetto e messo da parte, uno stimolo per le persone che non vogliono sentirsi inutili e che vogliono reagire", ha raccontando la cantante.

Il brano è già tra i 15 più suonati dalle radio italiane, Top 10 su iTunes, e Top 3 su Shazam, con oltre 1,5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Non solo. Il 26 gennaio arriverà il primo Ep dell'artista tra i più interessanti del panorama musicale. Betta Lemme, ossessionata dalla Dance, ha un debole per la musica italiana, con un background che spazia dagli Abba a Dalida, per arrivare a Stromae...