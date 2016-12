Berlinale, Mastronardi-Pattinson coppia da favola sul red carpet

13:03 - Una nuova coppia ha incantato i fotografi al Festival di Berlino. L'ex vampiro Robert Pattinson ha infatti sfilato a fianco di Alessandra Mastronardi, in occasione della prima di "Life". Il film, diretto dal regista olandese Anton Corbjin, racconta l'amicizia tra il fotografo Dennis Stock (Pattinson) e James Dean (Dane DeHaan). Nel cast anche l'attrice italiana, nei panni della diva dell'epoca Pier Angeli con cui Dean ebbe una storia d'amore.

Ambientato nel 1955, la storia si sviluppa dall'incontro tra il reporter e il giovane attore alla première di "La valle dell'Eden", prima che James Dean (Dane DeHann) raggiungesse la fama per il suo ruolo di ribelle.



In quell'occasione Dennis Stock (Robert Pattinson) seguì Dean in un viaggio da Los Angeles a New York, per un servizio fotografico commissionatogli dalla rivista 'Life Magazine'. Durante il tempo trascorso insieme scattò immagini che diventeranno vere icone e scoprì anche le mille sfaccettature di una futura leggenda del cinema.