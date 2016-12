Ben Stiller in lutto: addio alla mamma attrice Anne Meara

Insieme al marito Jerry, sposato nel 1954, Anne Meara aveva formato il duo comico Stiller&Meara, protagonista, negli Anni Sessanta, del leggendario Ed Sullivan Show, varietà cult della CBS. I due, a metà degli Anni Ottanta, provarono anche a lanciare una sitcom insieme, ma il tentativo non ebbe grande successo. L'attrice è apparsa anche in moltissime serie tv, dai ruoli ricorrenti nella sitcom Rhoda e nella soap opera All my children, conosciuta in Italia come La valle dei pini, alle interpretazioni sporadiche in telefilm come Alf, Sex and The City e Will&Grace.



Per il suo ruolo in Archie Bunker's Place, serie tv degli Anni Settanta, noto in Italia con il titolo di Arcibaldo, ottenne due nomination all'Emmmy Award. Altre tre candidature arrivarono negli anni successivi, ma la Meara non ha mai vinto il prestigioso premio televisivo. L'attrice ha conquistato però un Writers Guild Award per la co-sceneggiatura del film tv del 1983 The Other Woman.



Molte star della comicità e del piccolo schermo hanno espresso il loro cordoglio via Twitter. Tra questi Steve Martin, che ha ricordato quanto "Stiller&Meara sono stati una meravigliosa presenza comica in tutta la mia vita" e Rosie O'Donnell, che ha scritto: "Ho il cuore a pezzi, era una persona così vera".