Avicii si sarebbe suicidato ferendosi mortalmente con cocci di vetro

L'ipotesi di suicidio per la morte di Avicii, avvenuta lo scorso 20 aprile in Oman prende sempre più corpo. La star della musica elettronica si sarebbe tolto la vita con un pezzo di vetro. Secondo indiscrezioni del sito di gossip TMZ il dj avrebbe usato cocci di bottiglia per tagliarsi collo e polsi, provocando un sanguinamento mortale.