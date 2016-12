Pausini e Minogue, un duetto esplosivo

09:17 - Colpo di scena dal Web! Laura Pausini torna sulle scene a novembre con un Best Of ricco di sorprese, inediti e duetti internazionali. Proprio una delle fanpage di Facebook dedicate alla cantante, precisamente il Laura Pausini Daily, lancia un'indiscrezione. Si intitola "Limpido" il primo singolo che farà da apripista al nuovo progetto discografico e sarà un duetto tra Laura e Kylie Minogue.

Per ora non si sa nulla di più e non sono arrivate smentite dallo staff della cantante. La pagina Facebook dedicata alla Pausini pubblica anche quella che sembra essere la cover del singolo che è nera, essenziale con i nomi di Laura e Kylie in bella evidenza. Insomma cresce l'attesa per il Greates Hits che sarà pubblicato a novembre e a cui seguirà il tour mondiale che parte l'8 dicembre a Roma. Un modo per festeggiare nel migliore dei modi 20 anni di carriera, iniziata nel 1993 con la vittoria a Sanremo Giovani grazie al brano "La Solitudine".