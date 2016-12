Ligabue, nozze segrete nella sua Correggio

13:46

- Anche i rocker convolano a nozze. Ieri è stato il turno di Luciano Ligabue, che all’alba dei 53 anni ha sposato la compagna Barbara Pozzo, 45 anni, sua ex fisioterapista. Otto anni fa i due hanno avuto una bambina, di nome Linda. Per il Liga nazionale non si tratta del primo sì, nel 1991 aveva infatti portato all'altare Donatella Messori, matrimonio durato quindici anni.