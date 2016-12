Nek: "L'amore deve essere condivisione"

foto Ufficio stampa Correlati Nek tra baci e coccole in spiaggia

Nek in "La metà di niente" 12:14 - Nek presenta in anteprima a Tgcom24 il video del nuovo singolo "La metà di niente", tratto dall'album "Filippo Neviani". "E' impossibile dare il massimo se l'altro resta sulla difensiva: è frustrante non ricevere tutto dalla persona che ami incondizionatamente. Se un amore non è totalmente condiviso dalla coppia, uno dei due è la metà di niente", spiega il cantante. presentail video del nuovo singolo", tratto dall'album "". "E' impossibile dare il massimo se l'altro resta sulla difensiva: è frustrante non ricevere tutto dalla persona che ami incondizionatamente. Se un amore non è totalmente condiviso dalla coppia, uno dei due è la metà di niente", spiega il cantante.

"L'amore non si può discutere e nemmeno centellinare: deve essere vissuto in maniera totale, altrimenti non è autentico amore ma semplicemente un bel modo di annusarsi e provare emozioni insieme", conclude. Il video, è stato girato da Marco Salom mentre il brano è firmato da Filippo con Federica Camba e Daniele Coro. Nek sarà in tour dal 16 ottobre e continuerà per tutto il mese nei palasport delle principali città italiane.



Queste le date del tour: 16 ottobre Torino Palaolimpico - 18 ottobre Bologna Paladozza - 19 ottobre Milano MediolanumForum - 22 ottobre Montichiari (BS) Palageorge - 23 ottobre Firenze Obi Hall - 25 ottobre Rimini 105 Stadium - 26 ottobre Padova Gran Teatro Geox - 29 ottobre Napoli Palapartenope Per info: www.nekweb.com