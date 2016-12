Emily Ratajkowski, nudo integrale da urlo

11:58 - Ripresa di schiena, appoggiata al lavello della cucina con niente addosso. Emily Ratajkowski - la modella lanciata dal video sexy del tormentone "Blurred Line" - si concede senza inibizioni come mamma l'ha fatta, mettendo in mostra su Instagram una retrospettiva ad altissimo tasso erotico. La vita domestica di Emily sembra essere decisamente intrigante e in versione "casalinga disperata" fa alzare al massimo la temperatura.

La modella di origini polacche ha alternato negli anni la passerella con altri lavori, tra cui la presenza nel video di Robin Thicke "Blurred Lines" e la partecipazione alla sit-com per ragazzi "iCarly" nel ruolo di Tasha, la ragazza del personaggio Gibby.