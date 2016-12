Ben Affleck sarà il nuovo Batman

foto Ap/Lapresse Correlati Qual è il miglior Batman di sempre?

Ben Affleck stringe la statuetta

E' ufficiale: a raccogliere la pesante eredità lasciata da Christian Bale sarà Ben Affleck. Che vestirà i panni di Batman nel sequel di "Man of Steel". Ad annunciarlo è la Warner Bros, anche se ancora non si conosce il titolo della pellicola. Una cosa però è certa, il film sarà memorabile, visto che per la prima volta Batman e Superman (interpretato da Henry Cavill) appariranno insieme.

La sceneggiatura è ancora in fase di scrittura, il regista sarà sempre Zack Snyder, e il film che vede nel cast anche Amy Adams, Laurence Fishburne e Diane Lanedovrebbe uscire nell'estate 2015. Per il 41enne attore di Hollywood sarà una bella sfida, anche perché tra tanti successi, uno dei pochi fallimenti professionali nella carriera di Ben riguarda proprio un film in un cui interpretava un eroe, "Daredevil", che non piacque alla critica e non fece furore al botteghino. E poi non sarà facile né far dimenticare Bale, né raccoglere l'eredità degli attori che negli anni hanno vestito i panni di Batman (da Lewis G. Wilson nel 1943 a Michael Keaton nel 1989 e 1992, da Val Kilmer nel 1995 a George Clooney nel 1997, fino appunto a Bale). Ma in molti sono pronti a giurare che Affleck ci riuscirà.