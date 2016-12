Vacanze romane per Madonna

La popstar, accompagnata da quattro persone, ha lasciato velocemente lo scalo romano, alle 18.20, scortata da addetti della vigilanza privata e da agenti della Polizia di frontiera. E' salita su una Mercedes nera con vetri oscurati seguita da una monovolume scura. Il corteo era scortato da staffette in motocicletta della Polizia di Roma Capitale. La cantante dovrebbe fermarsi a Roma almeno fino a mercoledì per visitare - a quanto apprende l'Ansa - la palestra vicina al Colosseo Hard Candy Fitness Roma, che aprirà prossimamente. La struttura fa parte della catena fondata dalla cantante nel 2010. Il centro sportivo, circa mille metri quadrati, con sale per yoga e fitness, dovrebbe aprire per fine agosto anche se l'inaugurazione ufficiale sarebbe fissata per il 4 ottobre.